منتخب الشباب السودانى يخسر تجربته الاعدادية امام نظيره الكيني

اختتم المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، الخميس معسكره الإعدادي الذي أقامه بالعاصمة الكينية نيروبي بمباراة حبية مع نظيره الكيني انتهت بفوز الكيني 2-1 في استاد نياويو بالعاصمة الكينية نيروبي وسيغادر المنتخب وفق ( سونا) الجمعة متوجهاً الي دار السلام لمواصلة استعداده لبطولة سيكافا للشباب المؤهلة لنهائيات إفريقيا العام المقبل والتي ستنطلق بتنزانيا يوم 22 نوفمبر الجاري . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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