آلية جمع السلاح تصل ولاية وسط دارفور لمباشرة عملها

أكد الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف؛ والي ولاية وسط دارفور، اكتمال كافة الاستعدادات لعملية نزع السلاح من أيدي المواطنين.

وقال لدى لقائه بمكتبه بزالنجي الخميس باللجنة الزائرة للولاية من الآلية الجديدة، لجمع السلاح – إن عملية جمع السلاح تساهم في تحقيق الأمن وطمأنة المواطنين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا خطورة وجود السلاح في أيدي المواطنين، مبيناً أن زيارة اللجنة تزامنت مع قضايا مهمة تعمل فيها الولاية في مجال السلم الاجتماعي وتأمين موسم الحصاد.

وأعلن وفق ( سونا) ترحيب الولاية بالوفد الزائر من الآلية الجديدة لجمع السلاح، لافتًا إلى بداية انطلاق مشروع الجمع القسري ونزع السلاح من الجميع، وقال إن الحملة لن تستثني أحدًا بعد أن انقضت كل مواقيت وعمليات جمع السلاح طواعية.

وأشار أديب إلى أنه وبعد أن انتهت المرحلة التمهيدية من الجمع الطوعي سيتم انفاذ خطة محكمة لعملية نزع السلاح من أيدي الجميع، وإن الحملة مزودة بكاشفات حديثة وكلاب بوليسية مدربة وفرق فنية مؤهلة، مؤكدًا أن ولايته على أتم الاستعداد لمباشرة العمل بالتزامن مع جميع ولايات دارفور الخمس في زمن واحد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)