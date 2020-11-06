صندوق الاسكان يمهل المتعسرين اسبوع جديد للسداد

منحت ادارة السكن الاقتصادى بصندوق الاسكان والتعمير المتعسرين فى السداد مهلة قصيرة جديدة لتصفير المتاخرات تبداء يوم الاحد الموافق 8/11/2020 وتنتهي يوم الخميس 13/11/2020 وعبر عدد من المواطنين فى حديث مع مراسل (أخبار الخليج 365) عن استيائهم للاسلوب الذى اتبعته ادارة الصندوق فى ممارسة الضغط على المواطنين دون مراعاة للظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التى مرت و تمر بها البلاد حاليا وكان الصندوق قد لوح بنزع المساكن فى حال عدم السداد ونشرت الادارة اعلان على صفحتها الرسمية بالفيس بوك الخميس اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) وجاء فيه ..

وفقا للاعلان التحذيري الثالث والاخير نوضح ان المعنيين بالاعلان هم :-

١-العملاء الذين لديهم شيكات مرتدة عليهم سداد كامل المديونية.

٢-العملاء الذين لديهم حسابات مقفولة (سداد كامل المديونية مع احضار خطاب تنشيط من البنك المصدر لشيكات الاقساط المبرمجة مسبقا عند وقت التعاقد ).

٣-العملاء الذين انتهت فترة تعاقدهم وفق العقد المبرم مع الصندوق عليهم سداد المتبقى كاملا .

٤-منسوبي المؤسسسات والذين سددوا مقدم او جزء من مقدم قبل او في العام ٢٠١٨ عليهم تكملة مبلغ التعاقد الكلي كاملا وفقا لاخر تقييم معتمد.



٥-منسوبي المؤسسات والذين سددوا مقدم او جزء من مقدم في او بعد العام ٢٠١٩ م عليهم سداد متبقي المقدم ومتأخرات الاقساط مع إحضار شيكات الاقساط المطلوبة وبرمجتها وتوقيع العقد المبدئي.

واكد الصندوق بانه سيشرع في اتخادالاجراءات التى تحفظ حقه بعد انقضاء المهلة النهائية والاخيرة المحددة للمعالجة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)