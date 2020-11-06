ملتقى مديري صناديق الإسكان بالولايات

ينظم الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السادس عشر من الشهر الجاري بالخرطوم الملتقى الدوري لمديري صناديق الإسكان بالولايات. ويهدف الملتقى للوقوف على مسار مشروعات الإسكان بالولايات، حيث سيتم استعراض تقارير الأداء والخطط والبرامج المستقبلية، والتحديات وسبل تجاوزها والفرص المتاحة للتوسع في المشروعات السكنية. وشكل الدكتور عبد الرحمن الطيب، الأمين العام للصندوق،وفق ( سونا ) لجنة للتحضير للملتقى برئاسة المهندس زين العابدين عمر حسين، المدير التنفيذي للصندوق. كما تم تشكيل عدة لجان فرعية للبرنامج العام والمصاحب وأوراق العمل وللإعلام والمراسم والمالية والسكرتارية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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