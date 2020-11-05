توقُّف شركات النقل وتحذيرات من تراجُع الصادر

كشف عدد من المُصدِّرين، عن إشكالات وتحديات تحول دون زيادة عمليات الصادر بميناء بورتسودان، ونوهوا لتوقُّف بعض شركات الشحن وخروجها من العمل مؤخراً بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكدُّس الحاويات بالميناء.

وشكوا من زيادة أسعار النولون، بجانب تكاليف النقل والترحيل بعد زيادة أسعار الوقود، ونبّهوا لتراجع الصادر بنسبة كبيرة مؤخراً.

وأكد عضو شُعبة مُصدِّري الأعلاف، نايف محمد صالح وفق صحيفة الصيحة وجود إشكالات وعقبات كبيرة تُواجه الصادر، ونوّه لخروج شركات شحن مما قلل من العمل بصورة كبيرة، ودعا الجهات ذات الصلة لضرورة حَل عقبات الصادر، ومن بينها ارتفاع تكلفة النولون للحاوية لحوالي ألف دولار.

من جانبه، ذكر عضو غُرفة مُصدِّري المواشي سلامة عبد الله، أنّ عمليات صادر المواشي لا تزال تراوح مكانها بعد إيقاف السعودية للوارد، ودعا لأهمية إيجاد حُلُولٍ عاجلةٍ لاستئناف الصادر، ودعا لضرورة تنظيم العمل المصرفي ووضع أنظمة دفع مُشجِّعة للصادر.