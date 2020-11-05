اعتقال قيادي بالتحالف السوداني وإطلاق سراحه دون أسباب تذكر

أعلن التحالف السوداني، أن نائب رئيس التحالف الفريق سعيد يوسف ماهل، تعرض لاعتقال من قبل قوة مسلحة من جهاز الاستخبارات من مقر إقامته بفندق أنوار المدينة بالرياض مساء الثلاثاء، وأُطلق سراحه في الرابعة صباح أمس دون توضيح أسباب.

وطالب التحالف في بيان بتوقيع الناطق الرسمي حذيفة محيي الدين، وفق صحيفة الصيحة السلطات باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ما تم من تهديد وابتزاز لقيادة التحالف، وحمّل الحكومة مسؤولية سلامة عُضويته في وفد مقدمة الجبهة الثورية الموجود بالخرطوم،

واعتبر ما تم انتكاسةً في مسيرة السلام، وخرقاً واضحاً لاتفاق جوبا الذي كفل الحصانة لكل قيادات الوفد، وشدد على إطلاق سراح بقية الموقوفين بإدارة الاستخبارات. وأكد التحالف، حرصه على السلام وتنفيذه ولكن ليس على حساب قيادته وعضويته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)