إغلاق الحدود بين كسلا و اثيوبيا لحين إشعار أخر

أعلن أمين عام حكومة ولاية كسلا الوالي المكلف فتح الرحمن الأمين إغلاق الحدود بين ولاية كسلا ودولة اثيوبيا إعتبارا من اليوم الى حين إشعار آخر.

ويأتي قرار إغلاق الحدود نظراً للتوترات الأمنية التي تشهدها اثيوبيا هذه الايام في منطقة اقليم التقراي المجاور لولاية كسلا.

واوضح الوالي المكلف وفق صحيفة اليوم التالي بانه سيتوجه الى المنطقة المتاخمة لدولة اثيوبيا مع محلية ود الحليو للوقوف على الاوضاع والقيام بالاجراءات اللازمة في هذا الاتجاه، مشددا في ذات الوقت بأن السلطات لن تسمح لأي أفراد او مجموعات بالدخول الى الولاية وفي حوزتهم اسلحة.

وقال الوالي المكلف ان هنالك لجنة سيتم تشكيلها ايضاً للنظر في كيفية التعامل مع المدنيين الذين قد يلجأون للأراضي السودانية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)