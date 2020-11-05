الطيب مصطفى يكتب: صديق يوسف و(يا حليل البشير)!

وقال الزعيم الشيوعي المخضرم صديق يوسف، عراب حكومة القحط الجاثمة على صدر السودان وشعبه الصابر، قال (السودان مقبل على انهيار اقتصادي شامل ونتوقع سماع يا حليل أيام البشير)!

أحد الخبثاء علق على كلام صديق بالسؤال :(يا عمنا إنت لسع ما سمعتها يعني؟! لازم تراجع دكتور الأذن ونوصيك بالسماعة)!

العجيب ليس في لعب دور الحكومة والمعارضة الذي يجيده الحزب الشيوعي مستعبطاً به الشعب الذي يظن الحزب العجوز ان كل افراده تتدلى الريالة من صدورهم، إنما العجيب والغريب بحق هو ما يندرج تحت سؤالي لصديق، بشرفك الماركسي الذي تقدسه، ما هي مبررات الثورة التي سرقتموها وقد اوجعتم الشعب وخربتم عليه دينه ودنياه واحلتم حياته الى جحيم لا يطاق ؟!

2

تحرير الوقود .. إنهم ورب الكعبة لا يستحون!

وبدون حياء يحررون الوقود بنسبة (428)% كزيادة على جالون البنزين التجاري وهم الذين أقاموا الدنيا واقعدوها رفضاً لاي اتجاه لزيادة الاسعار حتى ولو بنسبة (20)%! خلال احتجاجات سبتمبر 2013!

أرسلت لخالد سلك القيادي بالمؤتمر السوداني فيديو لمخاطبة جماهيرية ارغى فيها وازبد وابرق فيها وارعد في عام 2016 معترضاً على (حرامية الانقاذ) الذين قال إنهم يزيدون الاسعار لخدمة مصالحهم الخاصة.. شاهد خالد الفيديو وصمت صمت القبور!

أما الحزب الشيوعي فقد نشرنا قطعة من بيان مماثل يحذر فيه من رفع الدعم!

بالله عليكم الا يستحي هؤلاء اليوم مما فعلوا بهذا الشعب الغلبان وهم ينكلون به ويذيقونه من صنوف القهر والاذلال ما لم يشهده منذ الاستقلال؟!

لن يقبل الشعب مخادعته بالبيانات الرافضة لرفع الدعم فانتم الحاضنة السياسية الحاكمة ولا مجال غير احد خيارين : إما مغادرة السلطة والتحول الى المعارضة او العمل على اسقاط الحكومة بذات الشعارات التي رفعتموها ضد الانقاذ.

اذا لم تفعلوا ذلك فاستعدوا للمحاسبة السياسية الصارمة.

3

إذا اختلف اللصان …!

وقال (حاميها حراميها) نادر العبيد مؤسس منظمة (زيرو فساد) بالرغم من انه من اكبر الفاسدين، قال بانه سيفضح تجاوزات لجنة ازالة التمكين في قضيتي غندور وطه ونافع وهدد بكشف فساد تلك اللجنة!

يا نادر .. نسكت الان عنك لنقول إننا نعلم اكثر مما تعلم عن تجاوزات شلة ازالة التمكين التي سار بفسادها الركبان، وهل تحتاج بلاوي مناع الخير الى درس عصر لفضحها وقد تعددت البلاغات المرفوعة ضده وتنوعت؟!

أقول بأنه لولا تعطيل عصابة القحط الفاشلة للمحكمة الدستورية التي تعمدوا خنقها حتى لا تفضح عوارهم لربما ذهبوا الى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم، ويكفي شهادة القانوني الضليع نبيل اديب في حق لجنة ازالة التمكين التي اغتالت القضاء بسكين صدئة وفصلت وشردت وبهدلت قضاته امام سمع وبصر رئيسته الصامتة والمتقبلة لتلك الاهانة الفظيعة.

اما فيما يتعلق باعتقال علي عثمان محمد طه وغندور ونافع وغيرهم من المظلومين فان الوثيقة الدستورية التي صاغتها قحت بيديها، رغم عوارها، كفيلة باطلاق سراحهم بل وربما تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم .

4

يا حسرتاه على شعبنا الذي يرتد إلى الأمية

لا خلاف ان تحرير الوقود ستكون له آثار كارثية على السودان وشعبه في شتى المجالات واذا كانت الاسعار قد تضاعفت حوالى ثمان مرات قبل تحرير الوقود فانها ستتضاعف ربما الى عشرين مرة بعد التحرير، ذلك لانه سلعة استراتيجية تؤثر على كل مناحي الحياة سواء في ارتفاع السلع او في كلفة الانتاج الزراعي والصناعي.

ما دعاني لكتابة هذه الخاطرة الاعتراف الذي صدع به مدير التعليم بولاية الخرطوم حمزة الفحل حين حذر من ان تسرب التلاميذ سيصل الى (50)% هذا العام واذا كان ذلك قوله فاني لا اراه سيقل عن (70)% .

من بربكم لم يقتنع الان بان الثورة تمخضت عن كارثة كبرى حاقت بالسودان وشعبه، وبالتالي فان على من اختطفوا الثورة وسرقوها ان يتحلوا بنذر ضئيل من الصدق ويعترفوا بفشلهم الذريع على غرار ما فعل حميدتي الذي اكتفى بذلك الاعتراف النبيل، بالرغم من أنه لم يتبعه بما يتعين على الفاشلين ان يفعلوه!.

صحيفة الانتباهة