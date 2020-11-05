قدم السفير عبد المنعم محمد أحمد عثمان البيتي أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ونقل السفير للرئيس الألماني تحيات وتمنيات رئيس المجلس السيادي الانتقالي، وكذلك شكره وتقديره للدعم الكبير الذي تقدمه ألمانيا للسودان سياسياً واقتصادياً منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد الرئيس الألماني وفق صحيفة اليوم التالي اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع السودان وعبر عن مشاعره الشخصية والخاصة تجاه السودان، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها للسودان حتى يتجاوز الظروف الاقتصادية التي يمر بها حالياً . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر البيتي سفيراً فوق العادة للسودان لدى ألمانيا الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.