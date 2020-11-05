إصابات و حالات اشتباه بفيروس كورونا بجامعة الخرطوم

أعلنت جامعة الخرطوم ظهور إصابات و حالات اشتباه بفيروس كورونا وسط أساتذة وطلاب وموظفي وعمال عدد من كليات الجامعة.

وأكد مجلس عمداء الجامعة في بيان لهم “الخميس” حرصه على سلامة جميع منسوبي الجامعة مع مواصلة الدراسة وفقا للمصفوفة المعلنة للحرص على عدم تأخر الطلاب،

وأشار البيان إلى العديد من المعوقات التي صاحبت العام الدراسي الحالي. وشدد على ضرورة الالتزام الصارم من أفراد الأسرة الجامعية بالاشتراطات الصحية المعلنة من لجنة الطوارئ الصحية.

و نوه المجلس وفق صحيفة اليوم التالي إلى وجود إخلال من بعض منسوبي الجامعة بالإلتزام بالاشتراطات المعلنة التي وضعتها اللجنة الصحية بالجامعة ، وأشار إلى أن إدارة الجامعة العليا وعمداء وعميدات الكليات سيعملون على مراقبة الوضع وتفعيل عمل اللجان الصحية بالكليات مع تمثيل الطلاب في هذه اللجان ، وأوضح أن مستشفيات الجامعة وضعت في حالة تأهب وتم توجيه أصحاب الكافتريات بالإلتزام بتقديم السندوتشات فقط ومنع بيع العصائر ، و التجمعات داخل الكافتريات.

كما أشار البيان إلى توفير الجامعة للكمامات لجميع منسوبيها بالإضافة إلى جميع المعينات الصحية و شدد على أن الجامعة لن تتهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية و أضاف”وفي حالة عدم الإلتزام ستضطر إدارة الجامعة آسفة لتعليق الدراسة بالجامعة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)