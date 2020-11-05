ايرلندا تشيد بالاطباء والكوادر الطبية السودانية

اشاد وزير الدولة للمساعدات الإنمائية الخارجية وشئوون المغتربين الايرلندي كولم بروفي بالاطباء والكوادر الطبية السودانية وجهودهم فى مواجهة جائحة كورونا بايرلندا .

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وبحسب احصاءات غير رسمية وفق ( سونا) فان حوالى 9% من الاطباء الأجانب العاملين في ايرلندا هم من السودانيين المؤهلين، وتشير بعض الاحصاءات غير الرسمية الى ان عدد الاطباء السودانيين في ايرلندا ارتفع من 64 طبيبًا في عام 2000 إلى 582 طبيبًا من الذين تاهلوا اساسا في السودان وتم تسجيلهم لدى المجلس الطبي الأيرلندي (IMC) في يونيو 2012 يشار الى ان ايرلندا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة في يناير المقبل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)