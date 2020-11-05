وسط دارفور تطوي ملف أحداث نيرتتي

أكد الدكتور أديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور طي ملف قتيلي مدينة نيرتتي إبراهيم يونس أحمد وآدم محمد بركة عيسي وجميع أحداث القتل التي صاحبت تلك الأحداث في محلية غرب جبل مرة والقرى المجاورة لها.

وقال أديب وفق صحيفة اليوم التالي إن لجان تقصي الحقائق ولجان السلم والمصالحات التي ضمت كل من أمين الحكومة وأمين الدائرة العدلية بالولاية وممثل الفرقة 21مشاة وممثل من الدعم السريع والشرطة والاستخبارات بجانب ثلاثة أعضاء من مقدومية الفور بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا

قد نجحت في طي ملف قتيلي عابر السبيل اللذين قتلا داخل مدينة نيرتتي إبان أحداث منطقة بالا التي قتل على إثرها ثلاثة أفراد الأمر الذي كاد أن يدخل الولاية في أتون حرب قبلية جديدة لولا حكمة وحنكة أعضاء اللجان التي دخلت في عمل متواصل وتم حسم الأمر خلال عشرة أيام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)