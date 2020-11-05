دعم ايرلندي لمتضرري الكوارث الطبيعية عبر الصليب الاحمر

أعلن وزير الدولة للخارجية الايرلندي تقديم دعم لمتضرري السيول والامطار بالسودان عبر الجمعية الدولية للصليب الاحمر، معبرا عن عميق مواساته للشعب السوداني وامله ان يتخطى السودان آثار السيول والفيضانات واشاد بالكوادر الطبية السودانية العاملة ببلاده .

وقالت النشرة الاسبوعية لأنشطة الأمم المتحدة الخميس ان وزير الدولة للمساعدات الإنمائية الخارجية وشئوون المغتربين الايرلندي السيد كولم بروفي، قال ان بلاده قررت ارسال دعم بقيمة 200 الف جنيه استرليني (مئتا الف جنيه استرليني) دعما من المعونة الأيرلندية للمتضررين من الفيضانات والسيول في السودان .

وأوضحت نشرة الامم المنتحدة ان الوزير الايرلندي كولم بروفي، اتصل هاتفيا بوزير الخارجية السوداني عمر قمرالدين حيث عبر له عن اهتمام وقلق ايرلندا من خطورة الوضع في السودان بالنظر الى الفيضانات الأخيرة التي اثرت على موسم الحصاد ودمرت مخزون الغذاء في السودان وتركت الآلاف من الأسر عرضة للجوع والأمراض التي تنقلها المياه وتاثر شبكات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة لهذه السيول .

وقال الوزير وفق ( سونا) ان مساهمة بلاده تأتي عير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وستصوب للأشخاص الأكثر تضررا من أثر الفيضانات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)