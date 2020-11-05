الطاقة تدرس عروض من شركات عالمية للأستثمار فى مجال الطاقة والتوليد الكهربائي

بحث وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن عروض ومشاريع استثمارية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء بالسودان مع شركتي سيمنس الألمانية والسويدي إلكترك – السودان. واستمع الوزير الى عرض متكامل لأعمال الشركتين، كما ناقش الاجتماع مشروعات المجموعة المستقبلية في السودان في قطاع الطاقة. وأعرب المستثمرون وفق ( سونا) عن رغبتهم في تقديم مشروعات استثمارية وتطويرية في مجال الكهرباء ورحب الوزير بوفد الشركتين المستثمرتين، حيث أبدت الشركتان رغبتهما واستعدادهما للمشاركة في المشروعات المطروحة في قطاع الكهرباء في كل أنواعها من الإنتاج المائي، والحراري، والطاقات المتجددة وشبكات النقل والتوزيع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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