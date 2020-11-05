المطرب رامي كمال: جمهور الحوت شرس وظهوري تأخر بسبب الغربة

وصف المطرب الشاب رامي كمال جمهور الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بالشرس، مبرراً وصفه بسبب عدم تقبل الكثيرين لترديده لأعمال محمود ووجه الشبه في طبقات الصوت، لافتا إلى تأثره بالراحل بسبب العلاقة القوية التي تربط بينهما وأنه تشرب منه حب الفن.

وأشار رامي وفق صحيفة السوداني إلى أن سبب تأخر ظهوره بالساحة الفنية يعود إلى وجوده لسنوات عديدة خارج أرض الوطن، لافتاً إلى صدور البوم في القريب العاجل بعنوان (درر الحقيبة) وسيكون إهداءً لأرواح عدد من الموسيقيين الذين شاركوا في تنفيذ الألبوم ورحلوا لدار الخلود قبل أن يرى الألبوم النور.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)