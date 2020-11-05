عاجل.. مجلس السيادة يؤكد أزلية ومتانة العلاقات مع سلطنة عمان

الخميس 5 نوفمبر 2020

أكد حسن شيخ إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي، أزلية ومتانة العلاقات الثنائية بين بلاده وسلطنة عمان.



جاء ذلك لدى لقائه اليوم /الخميس/، مع سفير سلطنة عمان لدى السودان علي بن سلمان بن سعيد الدرمكي.

وأوضح السفير الدرمكي، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك بين البلدين، لافتا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات أخوية وأزلية مبنية على الاحترام المتبادل.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الدفع بهذه العلاقات إلى مستقبل أفضل بما يخدم المصالح والمنافع المشتركة بين السودان وسلطنة عمان.