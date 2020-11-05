شاهد بالفيديو: والدة الشهيد أمير حبيب الذي قتل دفاعاً عن عرضه تناشد الشعب السوداني

ناشدت والدة الشهيد أمير حبيب الشعب السوداني وحكومته المتمثلة في حمدوك والبرهان وجهاز الأمن للوقوف بجانبها لاسترجاع حق ابنها الذي ذكرت أنه قتل داخل منزله دفاعاً عن عرضه وأسرة بيته.
وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد قالت إن الشهيد تم قتله داخل المنزل عندما كان يحاول الدفاع عن عرضه أثناء دخول (الحرامي) للمنزل وقام بضربها وضرب ابنها،حيث قالت إنها كانت تقيم في المملكة العربية السعودية لمدة (32) عام و لم تشعر يوماً بالخوف وكانت تعيش في أمن وأمان ولكن عندما عادت للسودان وقضت فقط عامين فقدت إبنها الذي يعتبر ركازة بالنسبة لها بسبب عدم الأمن والأمان .
وتحسرت على حال البلد وقالت إنها لم تجي ثلاجة لحفظ ابنها المتوفي حتى عودة أخيه من السعودية وقد سعت بمالها لايجار الثلاجة إلا أنها لم تجد
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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