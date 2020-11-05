البلاد تستعد لاستقبال قادة الأطراف الموقعة على السلام

عقدت اللجنة الإعلامية لاستقبال قادة الأطراف الموقعة على السلام اجتماعاً اليوم بوكالة السودان للأنباء، وتناولت الخطة الإعلامية الشاملة للترويج والإعلان عن بشريات السلام وأهميته وتأثيره الإيجابي على كل مناحي الحياة عبر كل الوسائل الإعلامية من صحف وفضائيات وإذاعات وإعلام إلكتروني.

وستتنطلق الاحتفالات بحسب (سونا)، بقدوم قادة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، تسبقها مؤتمرات و فعاليات عبر كل الوسائل الإعلامية المختلفة لتسليط الضوء على اتفاقية السلام وتأثيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)