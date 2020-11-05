زوجة تطالب بالطلاق من زوجها

طالبت زوجة بموجب عريضة بالمحكمة الشرعية بأم درمان بالطلاق من زوجها، وذلك لتهديدها بالسكين بسبب خلاف حول منزل ادعت الزوجة بأن الزوج قد باعه لها، لتقوم بتقديم بلاغ في مواجهته.

وبعد تقديم الأدلة الدامغة بحسب صحيفة الدار، حكم على الزوج بالسجن لمدة ستة أشهر، وبعدها شرعت الزوجة في إجراءات الطلاق، بتقديم الشهود الذين أكدوا الواقعة، ليتم تطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)