شاهد بالفيديو: الجبلية تحرج أحد الشباب وتعيد له (النقطة) وتقول (أنا آخر حاجة عندي القروش)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة عائشة الجبل وهي تحرج أحد الشباب وتعيد له (النقطة) قائلة (أنا آخر حاجة عندي القروش) . ومن خلال الفيديو فقد أعادت الجبلية النقطة التي رماها عليها الشاب بطريقة أستفذت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجعلتهم يناهلون عليها بالتعليقات الساخرة. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المتداول بقولهم (مافي حاجة اسمها أنا آخر حاجة عندي القروش بس الظاهر انك أكتفيتي من النقطة). الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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