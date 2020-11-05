زوجة تنجب ثلاثة توائم ذكور بالخرطوم

أنجبت سيدة ثلاثة من التوائم الذكور بمستشفى الشرطة بمنطقة بري بالخرطوم على أيدي كبار الاختصاصيين بقيادة مدير الوحدة الدكتور معتصم.

وذكر زوجها عريف شرطة خالد خليل بأنهم يقطنون منطقة الكلاكلة حي الرحمة، ولديه أربعة آخرين من الأبناء، وهذا هو أول توأم أرزق به، وكانت هنالك بعض الصعوبات التي واجهت زوجتي أثناء فترة الحمل وتغلبنا عليها بالصبر حتى رزقنا بهذا التوأم ونحن سعداء جداً به ونشكر الله على ذلك.

وتابع والد التوأم بحسب صحيفة الدار، إنه قد أطلق عليهم اسم (حمزة – العباس – مصطفى) تيمناً بالحبيب المصطفى وأعمامه الكرماء، وأتمنى أن يكونوا ذخراً وسواعد بناء والتعمير للسودان، وقد سمح لنا بمغادرة المستشفى وبحمد الله الأطفال بصحة جيدة وكذلك والدتهم ونسأل الله أن يرزقنا كثيراً من فضله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)