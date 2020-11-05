شاهد بالفيديو: شباب يعيدون إحياء أغنية (نسانا حبيبنا) وينالون إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب وهم يؤدون أغنية (نسانا حبيبنا) للفنان العملاق حسن خليفة العطبراوي وهم على ضفاف البحر . وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بأصوات الشباب وطريقتهم في أداء الأغنية ،حيث قالوا (الطبيعة دوما تولد الإبداع)،كما طلبو منهم بأن يواصلوا في مسيرتهم الغنائية وأن يبتعدوا عن الأغنيات الهابطة التي تحيط بالساحة الغنائية. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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