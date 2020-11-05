عصابات الإتجار بالبشر تطالب إحدى الأسر بفدية

عصابات الإتجار بالبشر مازالت تمارس عملياتها في ابتزاز المواطنين الحالمين بالدخول إلى ليبيا وآخر هذه العمليات ما تعرضت له إحدى الأسر التي تلقت اتصالاً تلفونياً من ابنها حيث طالبت عصابة الإتجار بالبشر بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه لإطلاق سراح ابنهم إبراهيم الذي تحرك إلى ليبيا الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة الدار، تم اعتقال إبراهيم مع عدد من أبناء عائلته، وأكد والده على أن الاتصال بابنه انقطع تماماً ولا يعلمون بما قد يحدث له لاحقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)