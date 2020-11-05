عصابات الإتجار بالبشر مازالت تمارس عملياتها في ابتزاز المواطنين الحالمين بالدخول إلى ليبيا وآخر هذه العمليات ما تعرضت له إحدى الأسر التي تلقت اتصالاً تلفونياً من ابنها حيث طالبت عصابة الإتجار بالبشر بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه لإطلاق سراح ابنهم إبراهيم الذي تحرك إلى ليبيا الأسبوع الماضي.
وبحسب صحيفة الدار، تم اعتقال إبراهيم مع عدد من أبناء عائلته، وأكد والده على أن الاتصال بابنه انقطع تماماً ولا يعلمون بما قد يحدث له لاحقاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عصابات الإتجار بالبشر تطالب إحدى الأسر بفدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.