قاضي يلتقي سفير سلطنة عمان بالخرطوم

أكد مولانا حسن شيخ إدريس قاضي عضو مجلس السيادة الانتقالي أزلية ومتانة العلاقات الثنائية بين السودان وسلطنة عمان.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري السفير علي بن سلمان بن سعيد الدرمكي سفير سلطنة عمان لدى السودان.

وأوضح السفير الدرمكي في تصريح صحفي بحسب (سونا)، أن اللقاء بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك بين البلدين، منوهاً إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات أخوية وأزلية مبنية على الإحترام المتبادل، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق على الدفع بهذه العلاقات إلى مستقبل أفضل بما يخدم المصالح والمنافع المشتركة بين السودان وسلطنة عمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)