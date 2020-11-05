اجتماع طاريء اليوم للنقل والمواصلات لوضع حد للتعرفة

تعقد اليوم الخميس غرفة النقل والمواصلات اجتماعاً لوضع حداً لتعرفة المواصلات الداخلية لخطوط الولاية المختلفة بالمحليات.
ذلك حول ردود الفعل الواسعة من المواطنين من الزيادات التي فرضت في اليومين السابقين التي وصفت بغير المنطقية والمبررة.
فيما أوضحت الغرفة بحسب صحيفة الدار، في شكواها أن ما يجري سببه شح الوقود وأن اجتماعاتها متواصلة مع السلطات بالولاية للتوصل لتعرفة مجزية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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