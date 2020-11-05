المريخ يحتوي أزمة اللاعب “وليد” في جلسة مكاشفة بينه وعضو المجلس

احتوى المريخ أزمة لاعبه الدولي وليد حسن وذلك من خلال جلسة جمعته أمس الأول بعضو المجلس وعضو لجنة التسجيلات عمر محمد عبد الله، تحدث من خلالها الطرفان بصراحة ووضوح حول الصعوبات التي واجهت اللاعب في الفترة الماضية.
وأكد عضو مجلس المريخ للاعب خلال الجلسة عدم وجود أي اتجاه أو تفكير لإعارته أو الاستغناء عنه وتم النقاش حول مسألة السكن والاتفاق على إقامة اللاعب في سكن اللاعبين.
وبحسب صحيفة الصيحة، كان عضو المجلس ورئيس القطاع الرياضي بالإنابة الكابتن هيثم الرشيد قد رتّب في وقت سابق مسألة علاج اللاعب بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية واتحاد الكرة حيث ينتظر أن يسافر وليد خلال الأيام القليلة القادمة للعلاج بتونس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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