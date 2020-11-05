بعثة المنتخب تُغادر إلى إثيوبيا وفيلود يبعد الثلاثي

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الخرطوم نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تمهيداً لخوض تجربة ودية أمام المنتخب الإثيوبي يوم غد الجمعة، قبل السفر إلى أكرا تمهيداً لمواجهة المنتخب الغاني، يوم الثاني عشر من نوفمبر الحالي، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا، ومن ثم استضافته بالخرطوم يوم السابع عشر من نوفمبر، لحساب الجولة الرابعة.

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واختار الطاقم الفني للمنتخب بقيادة المدرب الفرنسي هوبير فيلود بحسب صحيفة الصيحة، 22 لاعباً ضمن البعثة التي غادرت إلى إثيوبيا ومنها إلى غانا.. حيث تم استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة الأولوية التي تم اختيارها وشاركت في المعسكر الداخلي وهم مصعب كردمان، ولاء الدين موسى وياسر مزمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)