مزارع بالقضارف يناشد البنك الزراعى إستلام الذرة مقابل أقساط المزارعين

طالب مزارع بولاية القضارف الحكومة الاتحادية والولائية بضرورة التحسب للانتاجية الضعيفة المتوقعة هذا العام من الإنتاج الزراعي وبخاصة محصول الذرة.

وناشد المزارع حامد يوسف عبداللطيف في تصريح لمصادر، البنك الزراعي باعلان إستلام الذرة مقابل سداد كل المطلوبات من المزارعين كأقساط الآليات طويلة وقصيرة ومتوسطة المدى لتكون حافزاً للمزارعين لمزيد من الإنتاج بزيادة الحافز التشجيعي ليصل مابين 15% إلى 20% من السعر الجاري بالسوق .

Advertisements

وقال إن هذه العملية تفيد البنك الزراعي في شراء المخزون الاستراتيجي مباشرة من المزارعين وذلك لعدم قدرة الدولة في الوقت الراهن على توفير الأموال لشراء المخزون مشيرا لخلو مخازن ومطامير الحكومة والمواطنين من أي جوال ذرة .

ولفت المزارع حامد عبد اللطيف بحسب سونا، إلى أنه في حال توفير الدولة للأموال ودخول المخزون الإستراتيجي لشراء الذرة سوف ترتفع الأسعار مضاعفة بالأسواق وذلك لقلة الإنتاج المتوقع هذا العام .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)