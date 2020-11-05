مسار الشرق: المساعي جارية لعقد مؤتمر الشرق التشاوري

قال الأستاذ عبد الوهاب جميل الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وكبير مفاوضي مسار شرق السودان وعضو المكتب القيادي للجبهة الثورية ، إن المؤتمر التشاوري لشرق السودان الهدف منه معالجة بعض القضايا التي ربما سقطت كما يتيح فرصة للذين لم يشاركوا في مفاوضات جوبا مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن ينعقد بعد 45 يوماً من تاريخ التوقيع عليه إلا أن التواريخ تأجلت لكل نصوص الاتفاقية .

وقال جميل في تصريح له: إاننا سنعمل على قيام المؤتمر في أقرب فرصة حتى ينعم الشرق بالأمن والاستقرار مشيراً إلى أن هناك تكليفاً لنائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو للترتيب لعقد المؤتمر وحتى الآن لم نبلغ ولم نحدد عضويتنا التي ستسهم في إعداد الأوراق ، مشيراً إلى مطالبتهم بتطبيق مصفوفة إتفاق جوبا بتواريخها ويمكن الاتفاق على تواريخ لتنفيذها لاحقاً مشيراً بحسب سونا، إلى التواصل مع الحكومة على تحديد موعد لعقد مؤتمر الشرق التشاوري .

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وأضاف جميل أنه على الرغم من تأخر تحقيق السلام حيث كان من المفترض أن يتم خلال الستة أشهر الأولي من عمر الحكومة الانتقالية إلا أن تحقيقه مؤخراً يعد إنجازاً كبيراً ونتمنى إنضمام عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز آدم الحلو لركب السلام قريباً ، مضيفاً أن الكل يؤمن بأهمية تحقيق السلام وكل الشعب يرغب في تحقيق السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)