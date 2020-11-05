شاهد بالصورة :رؤى محمد نعيم تحصد الإعجاب بإطلالة جديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة والممثلة الشابة رؤي محمد نعيم بإطلالة جديدة وهي مرتدية فستاناً نال إعجابهم بعد أن كانت طريحة الفراش حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الأجتماعي. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدي عدد من الناشطين إعجابهم بالمطربة رؤي محمد نعيم و قالوا إنها أستطاعت ان تجمع بين موهبتين في وقت واحد مع إجادتهما بطريقة وجدت القبول من المتابعين. Advertisements الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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