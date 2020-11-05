حازم حلمي يغرد على حسابه ( حسن تسريحة شاب يناقش مشاكل المجتمع بشكل كوميدي مختلف)

نشر الإعلامي حازم حلمي على حسابه الشخصي مقطع فيديو يجمع بينه وبين حسن تسريحة بعد الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا عليه بسخرية . وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد قال الإعلامي حازم حلمي إن حسن تسريحة يعتبر أحد الشباب الذين يناقشون قضايا ومشكلات المجتمع بشكل طريف وكوميدي. Advertisements الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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