البنك المركزي ينفي تدخله في أسعار الصرف بالسوق الموازي

نفى مصدر مطلع في البنك المركزي تدخل البنك في أسعار الصرف في السوق الموازي أو المساهمة في انخفاضه، وقال: “هذا الكلام يروج له من قبل بعض خبراء الاقتصاد، ولا أساس له من الصحة”.

وأضاف المصدر، أن هنالك مقترحاً من البنك المركزي لتطبيق نظام مدار بصورة فعالة، مؤكداً أن هذا النظام كان موجوداً في السابق، لكن يتدخل في تحديد سعره البنك المركزي إدارياً.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة الحداثة، أن النظام الجديد يتدخل فيه البنك المركزي من وقت لآخر، في توجيه السعر في الاتجاه المرغوب فيه، بعد توفر حزمة الإصلاحات المطلوبة المقدمة من البنك المركزي، للتأثير في سعر الصرف وحدوث استقرار فيه، يعرف بنظام سعر الصرف المرن المدار، يتحدد فيه سعر الصرف حسب العرض والطلب.

ويتدخل البنك المركزي عبر الاحتياطيات من وقت لآخر للتأثير في السعر وتوجيهه في الاتجاه المرغوب فيه من قبل السلطات النقدية والبنك نفسه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأولى تكون عن استخدام الاحتياطات في ضخ أو سحب السيولة الفائضة والأخيرة، تتمثل في امتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد وضبط الطلب الكلي فيه، لتحقيق التوازن في السوق واستقرار سعر الصرف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)