تحالف مزارعي الجزيرة يكشف عن تورط اللجنة التسييرية في فساد بمائة مليار دولار

هدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالتصعيد الثوري وشدد على ضرورة تغيير لجنة التسيير الحالية باعتبارها غير شرعية وقطع بأنها تتبع للنظام البائد وتعمل على تكبيل وتدمير مشروع الجزيرة مما انعكس سلباً على اداء المزارعين والاقتصاد، وطالب الناطق باسم التحالف زين العابدين برقاوي أمس خلال مؤتمر صحفي بسونا بإقالة كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء الشيخ الخضر واتهمه بأنه يمثل حجر عثرة للمشروع وكشف عن امتلاك الخضر شركات داخل المشروع وانتقد عدم استجابة قوى الحرية والتغيير لمطالبهم، وأضاف: وجدنا تعنتاً من لجنة التفكيك.

وكشف عن تورط اللجنة التسييرية في فساد مالي يقارب المائة مليار دولار وأعاب على البنك الزراعي تخصيص 23٪لتمويل المزارعين بينما يذهب ما يتبقى منه للرأسماليين الطفيليين الذين يديرون المشروع.

ودعا التحالف الحكومة لالغاء قانون ٢٠٠٥ لأنه انهك الاقتصاد وشن هجوماً عنيفاً على كل من يساند القانون ونوه الى وجود مؤامرة من قبل لجنة التفكيك وحمل اللجنة التسييرية مسؤولية فشل الموسم الحالي، وأضاف: (طرقنا أبوابهم أكثر من سبعة أشهر ولم تستجب لنا).

ومن جانبه كشف عضو سكرتارية التحالف فاروق البدوي عن جملة من المشاكل صاحبت الموسم الصيفي منها التمويل غير الكافي وعدم توفير السماد الا أنه عاد يؤكد أن العمل فيه بدأ يأخذ منحى طبيعياً، وأوضح أنه توقف العمل في الموسم خلال شهر يونيو وامتد لمدة أسبوعين وتوقع البدوي وقوع خسائر كبيرة للمزارعين بسبب التكلفة العالية للفدان حيث تتراوح تكلفة فدان الذرة في الوقت الراهن ما بين 50 ألف جنيه الى 60 الف جنيه للحواشة التي تنتج 10جوالات، ونوه الى عدم توفر السماد بجانب التحضير غير الجيد يقلل انتاج الفدان الى 6 جوالات فقط وشدد على ضرورة الاسراع في الاستعدادات للموسم الشتوي.

ووصف الطريقة التي بدأ بها الموسم بالمعيبة نظراً لانعدام الجازولين وشرائه من السوق الأسود، وأوضح بحسب صحيفة الجريدة، أن تكلفة التحضير للفدان ارتفعت من 16 الف جنيه الى 23الف جنيه واعتبر أنها تكلفة عالية جداً منوهاً الى ان الزيادة الباهظة في الضرائب أحبطت المزارعين، وأكد أن قنوات الري مغلقة ولاتوجد آليات مما ينذر بعطش الموسم مما سيؤدي الى فشله وكشف عن توفير البنك الزراعي ميزانية لتمويل 150 الف فدان .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)