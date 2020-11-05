خبير أمريكي: تطبيع السودان إضافة حقيقية لإسرائيل أكثر من صفقة الإمارات والبحرين

وصف نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية إيلان بيرمان التطبيع بين إسرائيل والسودان بالتطور المؤثر كونه يشكل إضافة حقيقية لموجة التطبيع مع العالم العربي.

وقال بيرمان لمصادر أن الصفقة لها أهمية رمزية وأكثر أهمية من التطبيع مع الإمارات والبحرين كون الخرطوم كانت على عداء حقيقي مع إسرائيل، مما يجعلها صفقة سلام حقيقية أكثر من التي أبرمت مع الدولتين، وتتمثل أهميتها في أنها تصنع حليفاً جديداً للقدس وسط العالم الإسلامي.

وتابع بيرمان بحسب صحيفة الصيحة: “إضافة إلى الفوائد المباشرة التي تجنيها إسرائيل من الصفقة مثل تحليق الطيران الإسرائيلي رسمياً فوق الأجواء السودانية، فإن عملاء الموساد سينامون قريري العين وهم يعلمون أن السودان لن يكون منصة للإرهاب أو محطة لنقله”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)