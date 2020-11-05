لجان المقاومة تتمسك بتبعية مستشفى الخرطوم للصحة الاتحادية

تمسكت لجان مقاومة مستشفى الخرطوم التعليمي بضرورة عودة المستشفى الى وزارة الصحة الاتحادية وشددت على ضرورة استلام أصول مستشفى الخرطوم كاملة بحدودها المعلومة سابقاً تفعيل الجانب القانوني في كل مايتعلق بقضايا المستشفى بدون استثناء. جاء ذلك في اجتماع انعقد أمس بين لجان مقاومة مستشفى الخرطوم التعليمي مع تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم وطالبت في الاجتماع بحسب صحيفة الجريدة، باعادة تشغيل الأقسام التي كانت تعمل قبل جائحة كورونا وبدء العمل فوراً في إعادة تأهيل قسم الطوارئ والإصابات عبر حملات حنبنيهو بالتنسيق مع لجان مقاومة ولاية الخرطوم، وأعلنت عن بدء أول حملة لتدشين العمل بقسم الطوارئ والإصابات خلال الأسبوع الجاري. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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