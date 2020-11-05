مكافحة المخدرات تفكك شبكة إجرامية تهرب البنقو والحبوب المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب البنقو والحبوب المخدرة وضبطت بحوزة 3من أفرادها عدد 5412 قندول بنقو وعدد 1137 قطعة وعدد 5516 حبة ترامادول وشرعت في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين بمحلية المتمة.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية نهر النيل المقدم شرطة/عصام عبد الغني عطا الله في تصريح لمصادر إن خلفية الضبطية تعود لتوفر معلومات لادارته عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب البنقو والحبوب المخدرة من ولاية الخرطوم الى ولاية نهر النيل عبر مركبة برادو فتم تكليف فريق ميداني متخصص من فرعية المتمة وتوجيه قائد الفريق بجمع المعلومات عن أفراد الشبكة وأوصاف المركبة ورقم لوحة المرور وانهاء مغامراتهم والقبض عليهم في وقت وجيز وتم توفير الإسناد اللوجستي اللازم للمهمة واستطاع قائد الفريق وأفراده تحديد المركبة البرادو وخط سيرها وعدد الركاب والشحنة المحملة بها بدقة شديدة عبر تتبع ميداني لصيق وتبادل معلومات على طول طريق رحلة الشبكة وعند نقطة تفتيش أم (قنطور) نصبوا كميناً ناجحاً لأفراد الشبكة أسفر عن ضبط المركبة وعدد 3 متهمين وبحوزتهم عدد 6 جوالات حشيش بداخلها عدد(5412)قندول بنقو وعدد(1137) قطعة بنقو وعدد(5516) حبة ترامادول مخدرة تم إخفاء الحبوب بطريقة احترافية داخل كراتين صغيرة وتم وضعها بكيس بلاستيكي صغير بغرض التمويه الا ان يقظة واحترافية رجال المكافحة ودقة المعلومات عجلت بوضع حد لنشاط الشبكة الإجرامي وتم اقتيادهم لدائرة الاختصاص واخضاعهم للتحري ونجح التحري بحسب صحيفة الجريدة، في التوصل لكافة أبعاد الجريمة وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادتين 21/15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة المتمة توطئة لتقديم المتورطين للعدالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)