بالفيديو: حسن تسريحة يكتشف سر إرتفاع الدولار في السودان

أثار مقطع فيديو ظهر من خلاله الكوميديان وراق عمر عبر شخصية حسن تسريحة على شاشة قناة النيل الازرق جدلاً واسعاً بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي وحقق إنتشاراً كبيراً، وكانت فقرة استضافته عبارة عن مشهد تمثيلي لإحدى اشهر شخصياته وهي حسن تسريحة.
وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) إتضح أن وراق عمر أحد نجوم الكوميديا الصاعدين في الساحة السودانية وقد درس الدراما وتخصص في التمثيل والأخراج بكلية الدراما والموسيقي بجامعة السودان وشارك في العديد من الأعمال الدرامية مع الأساتذة ربيع طه وفضيل ومختار بخيت الدعيتر ، ولديه سلسلة أعمال درامية بشخصيات متنوعة منها (حسن تسريحة) و (الأصلي) وود الشوربة.
ولدى النجم وراق عمر على قناته بموقع يوتيوب حلقة تتناول إرتفاع سعر الدولار في السودان وتأثيره على إرتفاع السلع المختلفة في الأسواق حيث يواجه النجم وأصدقائه صدمة بسبب إرتفاع الدولار وكشف بطريقة غير مباشرة حل لمشكلة الدولار وذلك بالإعتماد على الإنتاج، قدم وراق عمر حلقة كوميدية تحت عنوان ” لما حسن تسريحة يكتشف سر إرتفاع الدولار” عبر شخصيته “حسن تسريحة” التي وجدت شهرة واسعة بعد حلقة قناة النيل الأزرق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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