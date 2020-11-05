الصحة الاتحادية تؤكد عدم تسجيل حالات حميات جديدة بمروي

اكدت وزرة الصحة الاتحادية عدم تسجيل حالة اشتباه لاي نوع من الحميات بمدينة مروى يوم الاربعاء وفق الترصد المرضي ليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020م وذلك بحسب تعميم صحفى نشر على الصفحة الرسمية للوزارة بالفيس بوك اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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