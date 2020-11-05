الصحة تعلن عن تسجيل (38) حالة كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 38 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد ولاوفيات وفق التقرير الوبائي التراكمي ليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020م والذى اطلعت عليه أخبار الخليج 365 وسجلت الخرطوم 31 حالة وولاية الجزيرة 4 حالات والنيل الابيض 2 وكسلا حالة واحدة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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