أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اتصالا هاتفيا الاربعاء بأبي احمد رئيس الوزراء الإثيوبي للاطمئنان على الأوضاع هناك، على ضوء البيان الصادر من الحكومة الاثيوبية حول الأحداث في اقليم التقراي.
وأكد رئيس الوزراء الاثيوبي خلال المكالمة على ان حكومته تعمل على استتباب الاوضاع وعودتها إلى طبيعتها.
واعرب حمدوك وفق صحيفة السوداني عن حرص السودان على الاستقرار في الشقيقة اثيوبيا لما يشكله من استقرار للسودان والاقليم، واتفق الزعيمان على استمرار التواصل في ظل العلاقات والروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يجري اتصالاً مع نظيره الإثيوبي للاطمئنان على الأوضاع في “التقراي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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