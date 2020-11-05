الحزن يخيم على “قناة الجزيرة” برحيل أحد إعلامييها

سادت حالة من الصدمة والحزن بين أوساط عدد من مذيعي قناة الجزيرة الإخبارية عقب رحيل أحد إعلامييها متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وتوفي الإعلامي في قناة الجزيرة عبدالله الطاهر اليوم الأربعاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في تركيا.
وغرد الإعلامي هيثم أبو صالح عبر تويتر وفق صحيفة السوداني : “بحزن بالغ تلقينا خبر وفاة زميلنا عبدالله الطاهر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في تركيا.
مضيفاً أبو فارس هو أحد جنود قناة الجزيرة ممن يعملون وراء الكاميرا، تولى عدة مسؤوليات، آخرها منتجاً في قسم المقابلات لتأمين ضيوف القناة لاستضافتهم على الهواء الله يرحمه ويصبر عائلته”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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