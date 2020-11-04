بعد ارتفاع الدولار ..مصدر حكومي: تعديل سعر لتر البنزين الحر الى 132 جنيهاً بالخرطوم اعتبارا من الاسبوع المقبل

إرتفع سعر صرف الدولار في السودان يوم الأربعاء في السوق الموازية بعد إستقرار دام لعدة أيام، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 250.00 جنيهاً.

وأعلنت الحكومة السودانية بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين، إعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020.

وفي تصريح خاص لصحيفة أخبار الخليج 365 كشف مصدر حكومي طلب عدم الإفصاح عن إسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام أن تقدم الحكومة لتعديل سعر الوقود الحر الذي يتم مراجعته أسبوعياً، ويرتبط السعر بسعر صرف الدولار في السوق الموازي وأسعار النفط العالمية.

وتوقع المصدر بداية من يوم الأحد القادم 8 نوفمبر 2020، أن يكون سعر لتر البنزين الحر في الخرطوم 132 جنيها بدلاً عن السعر الجاري 120 جنيهاً وسعر لتر الجازولين 117 جنيها بدلاً عن 106 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)