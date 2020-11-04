مفوض بعثة “يوناميد”: سنغادر السودان في موعدنا المحدد

جدد والي شمال دارفور محمد حسن عربي، ثقته في الأجهزة الأمنية الوطنية لخلافة بعثة “يوناميد” وتأمين السلام وحماية المدنيين.
وقال لدى استقباله أمس، وفداً رفيعاً من قيادة الشرطة برئاسة مديرها العام الفريق أول عز الدين الشيخ، إنه تمت السيطرة على أكثر من 90% من التفلتات الأمنية بواسطة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.
وأكد مفوض بعثة “يوناميد” الجنرال لاندق كينت وفق صحيفة السوداني تعاون الشرطة السودانية، وقال في لقاء مشترك بمقر البعثة بالفاشر “سنغادر في الموعد المحدد 31 ديسمبر رغم تعييني مفوضاً للبعثة قبل شهرين، وقطع بأن تعيينه مفوضاً قبل فترة وجيزة لا يعني الاتجاه لتمديد فترة البعثة في السودان، وأضاف نطمع في المزيد من التعاون في مجالات بناء القدرات والسجون والإصلاح”.
في الأثناء، خصّصت شرطة الولاية، الدفعة 58 لتأمين السلام وحماية المدنيين بالولاية.وقال مدير عام الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ، لدى مخاطبته احتفال التخريج عصر أمس الأربعاء بإستاد الفاشر، إنّ هذه الدفعة تم إعدادها لخلاقة “يوناميد” وحماية المدنيين وتأمين عودتهم الطوعية بعد تأهيلها وتدريبها على أعمال المجتمع المدني والإسهام في الاستقرار، وقال “كفانا نزوحاً وتشرداً ولجوءاً لدول الجوار”، وأشار عز الدين إلى أن هذه الدفعة تميّزت بـ”كنداكات الشرطة” للعمل في مجالات العمل في الأسرة والطفل والمجتمع، داعياً إلى تضافُر الجُهُود للتنعُّم بالسلام الذي هَلّتْ بشائره.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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