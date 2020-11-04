التماس كهربائي يشعل حريق بمحالج بالحاج عبدالله

*احتوت قوات الدفاع المدنى بولاية الجزيرة حريقا شب بمحالج العمر بمنطقة الحاج عبد الله بمحلية جنوب الجزيرة وبحسب (المكتب الصحفى للشرطة) فان قوات الدفاع المدنى وتحت اشراف العقيد محمد الامين مدير الدفاع المدنى اضافة الى قوة من شرطة المحلية وفور اندلاع الحريق هرعت الي مكان الحادث و تم احضار عدد اربعة عربات اطفاء ومن خلال الخطة الموضوعة تم عزل ماكينات المصنع عن باقى الحريق الذى شب فى جوالات القطن الخام لتتم السيطرة عليه فى وقت وجيز.
يذكر ان اسباب الحريق تعود الى انطلاق شرارة من التماس كهربائي ببطارية عربة دفار كانت متواجدة بالقرب من بالات القطن فيما ادت الخسائر الى تلف عدد(300 ) بالة قطن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الإختصاص.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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