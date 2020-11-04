شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور كافي، بحضور الفريق الركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة والفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب اليوم بأكاديمية نميري العسكرية العليا، فعاليات التمرين الختامي لدورتي الدفاع الوطني رقم (32) والحرب العليا رقم (20) – المباراة الإستراتيجية _ (وثبة الأمل 2020). وأشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور وفق ( سونا) بالمستوى العالي لتنفيذ التمرين من قبل دارسي الدورتين، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية نميري العسكرية العليا في إعداد قادة الدولة في المجالين العسكري والمدني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر تاور يشيد بدور أكاديمية نميري العسكرية في إعداد قادة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.