عاجل.. السيادة الانتقالي: تحقيق السلام ركيزة أساسية من ثورة ديسمبر المجيدة

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الأربعاء 4 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ترأس محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم، اجتماع لجان استقبال الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في الخرطوم، المقرر في 15 نوفمبر الجاري، بحضور ممثلين من أطراف العملية السلمية.
وقال يوسف محمد زين الناطق الرسمي بإسم لجان الاستقبال، إن كل اللجان رفعت تصوراتها بشأن عملية الاستقبال، لافتا إلى أن الاجتماع أجاز المقترحات المقدمة من اللجان المختلفة، ودعا ولاة الولايات لاستنهاض همم الجماهير من أجل المشاركة في الاحتفال باستقبال قادة السلام، امتنانا للجهود التي قاموا بها من أجل الوصول إلى اتفاق السلام بجوبا.
وأهاب بجماهير الشعب السوداني وقطاعاته المختلفة، المشاركة في استقبال الأطراف الموقعة على عملية السلام، باعتبار أن تحقيق السلام يعد ركيزة أساسية من ركائز ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
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