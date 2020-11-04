شاهد بالفيديو : بعد اعتذار والده.. تصرف مؤسف جديد لابن القاضي المصري

فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل في مصر كشف حلقة أخرى من مسلسل السلوكيات المؤسفة لنجل القاضي الذي تنمر على رجال الشرطة.

وكشف الفيديو الجديد قيام نجل القاضي وخلال استقلاله سيارته بصحبة أصدقائه بقذف أحد المارة بالبيض في وجهه وسط ضحكات زملائه.

وأثار الفيديو وفق العربية نت سخطا جديدا ضد الطفل البالغ من العمر 13عاما والذي قررت النيابة العامة ايداعه إحدى دور الرعاية لتقويم سلوكه وحبس أصدقائه الأربعة على ذمة التحقيقات.

ورغم تقدم والد الطفل، القاضي أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية باعتذار رسمي إلى المصريين ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله إلا أن توالي تداول الفيديوهات الكاشفة لسلوكيات الطفل أثارت الغضب ضده مجددا.

وقال أبو المجد في بيان رسمي أمس الثلاثاء، إنه يتقدم باعتذار للشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجله، سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة يرفضها تماماً.

وقررت النيابة العامة عرض الطفل ومن كانوا بصحبته على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم تبين مدى تعاطيهم أيا من المواد المخدرة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على الطفل نجل القاضي بعد تداول فيديو له مع أصدقائه بثه على مواقع التواصل عقب إخلاء سبيله في واقعة التنمر على رجال الشرطة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)