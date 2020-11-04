طابور سير للفرقة (22) مشاة بابنوسة يبث روح الطمأنينة بالمنطقة

نفذت الفرقة 22 مشاة بابنوسة بولاية غرب كردفان طابور السير الطويل السنوي بمشاركة كافة الوحدات العسكرية التابعة للفرقة. وقال اللواء الركن ضياء الدين احمد العوض قائد الفرقة 22 مشاة وفق (سونا) ان الهدف من طابور السير الطويل التدريب وزيادة التعبئة العسكرية ورفع الروح المعنوية وإختبار اللياقة البدنية للضباط والأفراد مؤكدا ان طابور السير كشف عن أثبت اللياقة العالية لكافة القوات . كما حقق الاهداف الامنية ببث روح الطمأنينة في كافة ربوع الولاية مشيرا في هذا الصدد لإستقرار الاوضاع الامنية في علي امتداد حدود المسؤلية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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