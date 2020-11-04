غرق قارب لتهريب البشر فى بحيرة النوبة يؤدي لفقدان ثلاثة أشخاص

أكد العميد خالد حسن احمد مدير مكافحة التهريب قطاع وادي حلفا وفق (سونا) أن قوة من شرطة المكافحة واستخبارات جمارك وادي حلفا تمكنت من إنقاذ وضبط قارب آلي تعرض للغرق كان يقل 9 أفراد بينهم 5 سودانيين و4 اثيوبيين الي جانب بضائع مهربه .

وأوضح أن القارب تعرض للغرق مساء أمس الثلاثاء بسبب الأمواج العاتية قبالة ميناء وادي حلفا النهري وبعد سماع استغاثة عقب الحادث هرعت القوة المتواجدة بالميناء الى موقع الحادث الذي ادى لفقدان 3 أشخاص بينهم امرأة سودانية و2 من الاثيوبيين .