أكد العميد خالد حسن احمد مدير مكافحة التهريب قطاع وادي حلفا وفق (سونا) أن قوة من شرطة المكافحة واستخبارات جمارك وادي حلفا تمكنت من إنقاذ وضبط قارب آلي تعرض للغرق كان يقل 9 أفراد بينهم 5 سودانيين و4 اثيوبيين الي جانب بضائع مهربه .
وأوضح أن القارب تعرض للغرق مساء أمس الثلاثاء بسبب الأمواج العاتية قبالة ميناء وادي حلفا النهري وبعد سماع استغاثة عقب الحادث هرعت القوة المتواجدة بالميناء الى موقع الحادث الذي ادى لفقدان 3 أشخاص بينهم امرأة سودانية و2 من الاثيوبيين .
وأضاف وفق ( سونا) من خلال البحث من قبل شرطة المكافحة بحلفا الاستخبارات الجمارك والدفاع المدني بوادي حلفا تم إنقاذ 6 بينهم 4 اجانب واتنين من السودانيين وكان عدد منهم عالقين في أعمدة أرصفة ميناء حلفا النهري ولازال البحث جاري في أوساط المفقودين في بيحيرة النوبة بحلفا .
وأكد أن التحقيقات الأولية مع الناجيين منهم كشف أن الرحلة كانت في طريقها لتهريب البشر وبصائع ممنوعه (كريمات مستورده) الى مصر عبر بحيرة النوبه وبواقع 40 الف للفرد وتم ضبط طرد من البضائع وتم فتح بلاغ رقم ١١٦ / ٤٤ إجراءات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر غرق قارب لتهريب البشر فى بحيرة النوبة يؤدي لفقدان ثلاثة أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.