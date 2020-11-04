لجنة النظر في قضايا المفصولين تصدر توصيات مهمة

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية الاربعاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إجتماعها رقم (42) برئاسة السيدة هانم برهان مستشار وزير العمل والتنمية الإجتماعية .

وأصدرت اللجنة عدداً من التوصيات بخصوص ملفات مفصولى عدداً من المؤسسات شملت المؤسسة العامة لتسويق الماشية واللحوم بعدد استمارات بلغت (60) استمارة، وأوصت بتحسين معاش (51) وربط معاش (8) واستبعدت اللجنة عدد(1) استمارة لعدم الإختصاص، مؤسسة بشاير – مصفاة الجيلي بورتسودان والبالغ عددها (28) استمارة وقررت إعادة (15) وتحسين معاش (2) واستبعدت (8) لعدم الاختصاص وطلبت استكمال بيانات (3) إستمارات .

كما أوضحت اللجنة وفق ( سونا) أن عدداً من المؤسسات قد تقدمت بملاحق لمفصولين، ضمت مؤسسة السوكي الزراعية وعددهم (350)، وقررت إعادة (54) وتحسين معاش (293) وربط معاش (3)، وشركة سكر كنانة حيث بلغت جملة الاستمارات (929)، وقررت ترفيع وظيفة (12) وتحسين معاش (521) وطلبت إستكمال بيانات (382) إستمارة واستبعدت (14) إستمارة لعدم الاختصاص.

ونظرت اللجنة في عدد (192) إستمارة للهيئة القومية للمياه وأوصت بإعادة (2) وترفيع درجة (1) وتحسين معاش (54) واستكمال بيانات (135)، كما نظرت اللجنة في الاستمارات الملحقة للبنك السعودي السوداني البالغ عددها (8) استمارة وقررت عودة (2) واستبعدت (6) استمارة لعدم الاختصاص، فيما بلغت إستمارات شركة بيتروناس (15) استمارة وقررت عودة (8) وتحسين معاش (7)، كما نظرت اللجنة في (21) استمارة للمؤسسة العامة للبترول وأوصت بإعادة (8) وتحسين معاش (12) وترفيع درجة 1.

وأكدت اللجنة إهتمامها بوضع الحلول لكافة قضايا المفصولين وسيتم رفع خطاب لمجلس الوزراء بخصوص المؤسسات الرافضة لتنفيذ القرارات الصادرة بحق المفصولين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)